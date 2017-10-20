Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Новый закон позволит изымать земельные участки в пользу государства даже задним числом

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Иллюстративная Финляндия. | ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Покупку недвижимости в Финляндии могут ограничить иностранцам уже в 2018 году. Законопроект находится на стадии разработки.

Закон, ограничивающий продажу недвижимости иностранцам, будет рассмотрен в правительстве в мае 2018 года, сообщает Fontanka.fi со ссылкой на Русскую службу новостей Yle. В будущем он предоставит властям возможность изымать в пользу государства земельные участки, находящиеся вблизи стратегически важных объектов. Силы обороны, погранохрана, полиция безопасности и таможня смогут контролировать, кто приобретает недвижимость вблизи их владений, отслеживая сделки по купле-продаже по реестру.

Предполагается, что государство сможет приобретать в собственность конкретную недвижимость на правах первого покупателя или выкупать ее задним числом после заключения сделки.

Изменения в законе объясняют необходимостью обеспечения внутренней безопасности. Беспокойство властей вызвало то, что в последние годы иностранным гражданам была продана недвижимость рядом с территориями Сил обороны или стратегически важными объектами. Так, например, в иностранное владение перешли несколько старых погранпунктов, а также участки земли вблизи электростанций и вышек сотовой связи.

Наверх