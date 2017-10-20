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Не все коту масленица: рынок съемного жилья в Таллинне ждут потрясения

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ФОТО: Eero Vabamägi

Собственники съемных квартир должны приготовиться к уменьшению своих доходов. Предложений о сдаче квартир внаем и так переизбыток, сказал аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи в интервью Äripäev.

Ситуация осложняется еще и тем, что в ближайшее время могут появиться дома, построенные специально для сдачи квартир внаем. Например, в планах банка LHV построить два дома, в которых будут сдаваться 127 квартир. По мнению Вяхи, это хорошо, так как поможет привести в порядок рынок съемного жилья.

Полностью статью читайте на Äripäev.

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