Не все коту масленица: рынок съемного жилья в Таллинне ждут потрясения

Ситуация осложняется еще и тем, что в ближайшее время могут появиться дома, построенные специально для сдачи квартир внаем. Например, в планах банка LHV построить два дома, в которых будут сдаваться 127 квартир. По мнению Вяхи, это хорошо, так как поможет привести в порядок рынок съемного жилья.

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