Не все коту масленица: рынок съемного жилья в Таллинне ждут потрясения
20 октября 2017 г., 12:15
Собственники съемных квартир должны приготовиться к уменьшению своих доходов. Предложений о сдаче квартир внаем и так переизбыток, сказал аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи в интервью Äripäev.
Ситуация осложняется еще и тем, что в ближайшее время могут появиться дома, построенные специально для сдачи квартир внаем. Например, в планах банка LHV построить два дома, в которых будут сдаваться 127 квартир. По мнению Вяхи, это хорошо, так как поможет привести в порядок рынок съемного жилья.
Полностью статью читайте на Äripäev.