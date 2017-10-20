Подробности смертельного ДТП: водитель грузовика оказался не виноват в гибели ребенка

В прошлом году 12 мая около 19.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в волости Пука, в деревне Паламусте, где пятилетний мальчик попал под лесовоз и погиб на месте, пишет Valgamaalane.

«В ходе уголовного производства выяснилось, что лесовоз с прицепом ехал по гравийной дороге и проезжал мимо хутора, в окрестностях которого передвигались дети. После хутора грузовик повернул направо на ведущую в лес второстепенную дорогу», - рассказывает ход событий пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.

Она говорит, что поскольку гравийная дорога и ведущая в лес второстепенная дорога были узкими, в результате поворота грузовик задел находящуюся справа еловую живую изгородь. Водитель грузовика не заметил приближающегося на велосипеде ребенка, который в результате маневра получил удар от прицепа и скончался на месте.

«Решение завершить уголовное производство было принято, поскольку в ходе расследования дорожно-техническая экспертиза установила, что видимость с правой стороны из-за живой изгороди некоторое время была нарушена и у водителя грузовика не было возможности избежать наезда на находящегося рядом велосипедиста», - объяснила Синкевичус.

Она сказала, что пятилетний ребенок, очевидно, не мог предвидеть опасность и приблизился на велосипеде к совершающему маневр грузовику в тот момент, когда еловая изгородь не позволяла водителю заметить появившегося рядом ребенка. Собранные доказательства не дают основания полагать, что ребенок находился у дороги в начале маневра.

По словам Синкевичус, на основании длившегося год и четыре месяца активного следствия можно утверждать, что речь идет о несчастном стечении обстоятельств.

Отец погибшего мальчика несколько недель назад сказал Õhtuleht, что не может понять, как водитель, грузовик которого насмерть сбил его ребенка, останется безнаказанным.