Неймар оштрафован более чем на миллион евро по делу об уклонении от уплаты налогов

Штраф распространяется на самого 25-летнего форварда, его родителей и три компании, которые ведут дела самого дорогого футболиста в истории.

Уточняется, что бразилец таким образом наказан за "недобросовестное поведение", вылившееся в постоянные попытки отложить рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов.

Сумма штрафа соответствует двум процентам стоимости, которую Налоговое управление Бразилии намеревается взыскать с Неймара за уклонение от уплаты налогов, пишет Newsru.com.

Футболист обвинялся в том, что в период с 2011 по 2013 год использовал семейные компании для оплаты меньших счетов и налоговых сумм.

В июле сообщалось, что бразильская прокуратура закрыла дело о фальсификации документов и неуплате налогов при переходе футболиста Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в августе за рекордные 222 млн евро. В десяти официальных матчах бразилец забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.