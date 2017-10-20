Мошенников берут под контроль

Если какой-то местный мошенник выманит из PRIA или EAS при помощи поддельных данных или документов европейскую дотацию, то, начиная с 2020 года, судить его будут не в Эстонии. Этим займется независимый европейский прокурор-делегат, чья должность как раз и придумана для таких и в десятки более серьезных преступлений.

«Жизнь людей, планирующих злоупотребление европейскими дотациями, конечно, усложнится», - считает вице-канцлер Министерства юстиции Кристель Сийтам-Нюйри.

На прошлой неделе министры юстиции 20 стран Европейского союза после обсуждений, длившихся десятилетия, учредили Европейскую прокуратуру, которая будет работать в Люксембурге. Каждая страна-член направит туда по одному прокурору, а в своей стране примет у себя двух прокуроров-делегатов.

Цель нового учреждения – предъявление обвинений за преступления против бюджета Европейского союза во всех странах, на территории которых распространяется юрисдикция прокуратуры. Суть в том, что сейчас не каждая страна-член была заинтересована в том, чтобы одинаково расследовать преступления, направленные на общие деньги, или предъявлять по ним обвинения.

Суммы не маленькие. За год в карманах обманщиков в Европе оседают 50-60 миллиардов евро общих денег. Самыми проблемными остаются, прежде всего, страны Южной Европы, например, Италия и Греция.

«У нас есть совершенно реальные примеры, где строили трамвайную линию. Когда на место приехали с проверкой, оказалось, что деньги ушли, а трамвайная линия ведет куда-то в лес. Или парк ветряков: отчеты сделаны, к докладам приложены даже фотографии, но ветряков на месте, в действительности, нет», - описала ситуацию советник по юридическим вопросам представительства ЕС в Эстонии Юлия Антонова.

Достигнута договоренность, что Европейская прокуратура будет расследовать все схемы мошенничества на льготах, суммы в которых превышают 10 000 евро и мошенничества с налогом с оборота, которые превышают сумму в 10 миллионов евро.

В Эстонии роль европейского прокурора-делегата будут исполнять два эстонских прокурора. Но, при расследовании уголовных дел, связанных с евроденьгами, они будут подчиняться не Эстонии и местной прокуратуре, а Люксембургу.

«Они не сидят – нога на ногу, ожидая, когда полиция принесет им материал. Их задачи уходят дальше: они находятся в постоянном сотрудничестве с организациями, выдающими дотации», - сказала Сийтам-Нюйри.

Другими словами: у PRIA, EAS и других в будущем будет, по сути, прямая связь с прокурором-делегатом.

В 2016 году в Эстонии были зарегистрированы 77 мошенничеств со льготами, в 66 случаях их которых сумма превышала 10 000 евро. Правда, в Эстонии в орбиту интересов правоохранительных органов попадает лишь малая часть проектов, реализованных при помощи денег ЕС: 10-20 проектов за период в несколько лет.

Ранее названный ущерб на сумму в 50-60 миллиардов евро, причиняют союзу в большей степени мошенничества на трансграничных налогах с оборотом. Самое распространенное из них – так называемое схема мошенничества карусель, и Эстония здесь не является исключением.

В случае обмана такого типа, организаторы мошенничества импортируют имущество из одной страны-члена в другой, пользуясь свободой от налога с оборота, и взимают его с покупателя товара. После этого импортеры исчезают, не заплатив налог с оборота стране. При этом купивший товар покупатель уверен, что налог выплачен и списывает его из своего свободного от налога дохода, причиняя тем самым ущерб государству.

Налогово-таможенный департамент за последние четыре года довел до конца досудебное расследование по 69 налоговым преступлениям, в которых был выявлен неуплаченный налог на сумму в 63,3 миллиона евро.

«Многие из этих случаев носили трансграничный характер – были использованы фирмы из других стран, чтобы совершить сделки, на основании которых можно снизить сумму подлежащего выплате налога или сделать так, чтобы увеличить сумму налога, которую можно попросить о возврате от государства»,- сказал руководитель следственного отдела Налогово-таможенного департамента Райн Куус.

Начиная с 2016 года, OÜ Reval-Oil пришлось вернуть государству 614 350 евро, которые прокрутили на карусели. Летом этого года вступило в силу более чем двухмиллионное требование к производителю рыбных продуктов AS Spraft, который использовал ту же схему.

«Можно быть абсолютно уверенными, что Европейская прокуратура будет полезным учреждением. Даже пессимистичные прогнозы говорят, что доход составит многие сотни миллионов», - считает Сийтам-Нюйри.

Кто станет на шесть лет эстонским европейским прокурором и прокурорами-делегатами, пока не ясно. На место европейского прокурора Эстонии нужно представить три кандидатуры. Процесс поиска кандидатов напоминает выбор судей в Европейский суд.

К 2023 году в Европейской прокуратуре должны быть 235 работников и ориентировочные затраты на расходы по персоналу составят почти 35 миллионов евро.