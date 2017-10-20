Фото и видео: один из крупнейших торговых центров Европы открылся в польском Вроцлаве

В самом центре польского города Вроцлав начала свою работу торговая галерея Wroclavia. Около 200 магазинов и 30 ресторанов расположились на общей площади 64 000 квадратных метров. Кроме этого, в галерее находятся специальные зоны отдыха, большой кинотеатр и зеленые террасы площадью более 4 000 квадратных метров. Посетителям крупнейшего молла предлагается бесплатный и неограниченный доступ к сети Wi-Fi, сообщает turizm.ru.

Среди магазинов, которые можно найти в Wroclavia, — известные и популярные европейский бренды Sphere, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stadivarius, Peek & Cloppenburg, H&M, Reserved, Mohito, Cropp, Steve Madden, Estée Lauder. Здесь расположены два супермаркета Carrefour и Biedronka и круглосуточный спортивный комплекс City Fit. Особой гордостью торгового центра стала зона кинотеатров Cinema City из 20 кинозалов на 3 000 мест. Галерея также располагает автопарковкой на 2 300 мест с возможностью зарядки электромобилей и скутеров.

Еще одной отличительной чертой Wroclavia станет комплекс автовокзала, расположенный на его нижнем уровне и занимающий площадь 7 000 квадратных метров. Он будет оснащен 11 перронами для отправления и тремя для прибытия. Круглосуточный автобусный вокзал с пропускной способностью до 4 000 пассажиров должен открыться 7 ноября.

Строительство торгового центра Wroclavia обошлось в 240 миллионов евро. Инвестором выступила компания Unibail-Rodamco. По словам владельцев, галерея будет принимать до 13 миллионов посетителей в год. Режим работы центра с 09:00 до 21:00, рестораны закрываются на два часа позже.

Больше фотографий нового торгового центра можно посмотреть по данной ссылке.