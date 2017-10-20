Эстонский инвестор попал в международный расистский скандал

Дело в том, что одним из главных докладчиков конференции является известный инвестор и телевизионный комментатор Марк Фабер, который подвергся критике после следующего высказывания: «Слава богу, что белые люди заселили Америку, а не черные. В противном случае США выглядели бы как Зимбабве, и в один прекрасный день это может произойти, но хотя бы Америка 200 лет купалась в лучах экономического и политического солнца под управлением белого большинства», - заявил Фабер. Извинений за эти слова не последовало, передает Majandus24.

Тут же телеканалы CNBC и Fox Business Network сообщили, что больше не будут задействовать Фабера в своих передачах, а три предприятия исключили его из своих советов.

Бизнес-менеджер Сингапурской конференции Денис Меркульев и менеджер по продажам Аннели Дуарте считают, что Фабера надо исключить из числа докладчиков. Микк Талпсепп против этого. «Комментарии могут быть расистскими, но мы не можем игнорировать его труды, опыт и знания», - объяснил Талпсепп изданию Bloomberg.

«На фондовых рынках нет никакого расизма, все сделки анонимные. Ты вообще не знаешь никого, с кем ведешь дела. Иногда на противоположной стороне находится компьютер, иногда белый, черный или азиат. Это неважно. Ценятся знания», - добавил он.

Меркульев боится, что высказывания Фабера будут неприятны другим докладчикам. «Как мы можем быть уверенными, что других докладчиков и участников не задели его комментарии?» - говорит он, добавляя, что в списке участников числятся люди разных культур и национальностей.

Но Талпсепп защищает Фабера: «Он человек статистики, поэтому у него такие комментарии. Он смотрит ВВП Зимбабве, сравнивает цифру с ВВП США. Но США всегда были мультикультурными, и некоторые белые люди в Америке на протяжении веков использовали темнокожих как рабсилу против их воли».

«Я извиняюсь за слова Марка Фабера и надеюсь, что мы не останемся без участников из-за того, что он выступает. Все участники могут открыто протестовать против Марка Фабера, если того пожелают», - добавил он.