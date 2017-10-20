Видео: в центре Таллинна Яак Мадисон обматерил избирателей

Конфликт начался у Вируских ворот, где компания молодых людей узнала Яака Мадисона. По словам молодежи, они подошли к политику поговорить, чтобы ознакомиться с предвыборными обещаниями EKRE, хотя Мадисон отказался говорить о выборах и был раздражен.

На записанных кадрах видно и слышно, как Мадисона обвиняют в курении сигарет за деньги налогоплательщиков.

«Просто потягиваешь сигареты за деньги налогоплательщиков?» - спросил один из молодых людей.

«Не бухти. Чего ты бухтишь, му**к? Ты не обязан выбирать, я не обязан сейчас говорить о выборах», - сказал Мадисон.

«Ты политик, ты выбрал этот стиль жизни для себя!» - ответил ему один из молодых людей.

«Да, но я не выбирал быть му***ом как ты. Если ты не был еще избит, уеб**ай отсюда. Если не хочешь проглотить свои зубы, уеб**ай отсюда», - говорил Мадисон.

Мадисон сказал Postimees, что он особо не помнит подробности конфликта: «Просто пристали типы, которые искали внимания».

Физическую силу во время конфликта не применяли. «Они, конечно, угрожали, но руки и ноги в дело не пошли», - сказал Мадисон.