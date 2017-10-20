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Каждая шестая смерть в мире вызвана загрязнением экологии

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Загрязнение окружающей среды. Иллюстративное фото. | ФОТО: Patrickm/Reporters

Уровень преждевременной смертности в результате загрязнения окружающей среды в три раза превышает смертность от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, свидетельствуют данные исследования.

Каждая шестая преждевременная смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды. В 2015 году от болезней, вызванных загрязнением экологии, умерли 9 млн человек. Это втрое больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых и в 15 раз больше, чем в результате войн и других форм насилия, сообщает в пятницу, 20 октября, научный журнал The Lancet со ссылкой на результаты исследования, проведенного целым рядом международных и неправительственных организаций, пишет DW.com.

Особенно серьезные последствия для здоровья человека имеет загрязнение воздуха промышленными или автомобильными газами, а внутри помещений - вредными веществами, возникающими в результате сгорания дерева или угля при отоплении или приготовлении пищи. По данным исследования, загрязнение воздуха стало в 2015 году причиной преждевременной смерти 6,5 млн человек во всем мире. Конкретно эти люди скончались в результате заболеваний сердца, инсультов, рака легких и легочных заболеваний.

Загрязнение воды стало причиной смерти до 1,8 млн человек, а присутствие ядовитых и канцерогенных веществ на рабочих местах - до 800 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев преждевременной смерти в результате загрязнения экологии (92 процента) приходится на страны с низкими и средними доходами. В государствах с бурно развивающейся промышленностью, таких как Китай, Индия, Пакистан или Кения загрязнение природы является причиной преждевременной смерти каждого четвертого человека.

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