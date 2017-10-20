SEB: на рынке недвижимости стоит быть готовым и к худшим временам

Опубликованная во вторник свежая статистика о выданных разрешениях на строительство и эксплуатацию показывает, что темп строительства приближается к наивысшему уровню за последние 10 лет.

Темп строительства приближается к показателям 2007 года

За первые три квартала было выдано в общей сложности 5650 разрешений на строительство, что всего на 370 меньше, чем за все четыре квартала прошлого года, что намного опережает сводные данные 2015 года. В этом году число разрешений на строительство с большой вероятностью превысит 7000. Больше разрешений было в последний раз выдано только в 2007 году – почти 9000. Разрешений на эксплуатацию строений было выдано 4200, что также не сильно уступает сводному показателю прошлого года.

По сравнению с прошлым годом вырос интерес к строительству новых жилых домов. В этом году для этого было выдано на четверть больше разрешений, чем в 2016 году за тот же период времени. При этом количество разрешений, выданных для строительства жилых домов в Таллинне, увеличилось почти вдвое. Среди конкретных типов жилья растет предложение в двух довольно разных сегментах. А именно – на 40% выросло количество разрешений, выданных для строительства парных и рядных домов, но также более чем на 30% выросло желание строительства многоэтажек (выше пяти этажей).

Число разрешений, выданных для строительства нежилых помещений – бюро, торговые площади, склады и прочее – на сегодня хоть и уменьшилось, но если брать за основу квадратные метры, то в этом году запланировано построить больше, чем в прошлом. Активное развитие бизнес-площадей в последнее время заставило многих экспертов усомниться, есть ли в Таллинне необходимость в дополнительной торговой и коммерческой площади. Поэтому в таких проектах ограничением может стать отсутствие спонсоров, которые не готовы брать на себя риски, сопутствующие переизбытку предложений.