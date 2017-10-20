Эксперт: у сутенеров обычно есть свой собственный аналогичный опыт

Работающая последние 15 лет по теме торговли людьми и случаям сутенерства советник отдела политики равноправия Министерства социальных дел Кристийна Лухт сказала в интервью Postimees, что если Лаура Кыргмяэ будет наказана за посредничество в проституции, то это станет прецедентом в модельном бизнесе и индустрии конкурсов красоты Эстонии. И хотя подобные подозрения возникали и раньше, до сих пор еще никто не был признан виновным в суде.
- Является ли вспыхнувший в среду сутенерский скандал редкостью по нынешним временам, или особенным его делает только обстоятельство, что в исполнении роли сутенера подозревается известный человек – экс-мисс Эстонии Лаура Кыргмяэ?
- Нетипичным в этой истории, пожалуй, является место поставки девочек (США – ред.), поскольку обычно девушек из Эстонии отправляют в Финляндию и другие скандинавские страны, а также в Германию и Голландию. В США более жесткие требования при пересечении границы, что несет с собой дополнительные риски.
А в том, что, по словам пострадавшей, общавшейся с журналистами, сутенером являлась женщина, ничего необычного нет. Во-первых, не все сутенеры являются садистами, многие видят в этом просто возможность заработать денег. А во-вторых, использовать женщину в качестве сутенера весьма разумно, поскольку жертва часто не может предугадать степени угрозы. Есть и такие случаи, когда женщина-сутенер сама была проституткой и это является ее освобождением. А для некоторых, кто по своей натуре посильнее, это возможность избавиться от более ужасной работы.
В то же время, есть и примеры борделей, где каких-то проституток назначают в какие-то дни администратором, который принимает деньги у покупателя секс-услуг, и это сразу дает возможность для манипуляций: «Ты уже и сама сутенер, куда ты пойдешь жаловаться?» Нужно учитывать, что знание законов в этих людей слабое.
- Что должно измениться в эстонском обществе, чтобы таких вещей не происходило?
- В определенном смысле мне приятно, что эти скандалы (с Таави Рыйвасом и Лаурой Кыгемяэ – ред.) стали известны общественности, поскольку так и другие жертвы найдут в себе силы искать помощи. Также это должно заставить и простых людей, и политиков подумать, какое поведение мы акцептуем в обществе.
Но все начинается с того, что мы должны вырастить своих дочерей так, чтобы они не терпели подобного, осмеливались вмешаться и говорили: мне не нравится это делать! Это касается и мальчиков, поскольку они испытывают еще больший стыд, если кого-то из них используют или каким-то иным образом сексуально домогаются.
Спрос на мальчиков и мужчин в секс-бизнесе не настолько велик, а потому там нет, как правило, и сутенеров.
- Многие скандинавские страны решили наказывать тех, кто ходит к проституткам, должно ли такое быть и в Эстонии?
- Покупка секса запрещена в Норвегии, Исландии, Швеции, теперь и во Франции и Северной Ирландии, где это является преступлением. В США имена и фотографии этих людей публикуют в газетах. В исследованиях мужчины и сами признавались, что публичное порицание является для них худшим наказанием. Но тут нужно подумать и о детях этих людей, которым из-за этого после будет сложно в школе, особенно если учесть, насколько маленькое наше общество.
Но, если говорить о чисто судебном наказании, то здесь мое личное мнение таково, что, да, и Эстонии должна наказывать за покупку секса. Мы как государство должны сказать, что это не хорошо.
Согласно действующему в Эстонии закону, наказуемым является покупка секса, если речь идет о несовершеннолетних, а с июля этого года и в случае, если речь идет о жертве торговли людьми. В моих глазах, наказание самих проституток не является хорошим решением, поскольку спрос таким образом не исчезнет и, учитывая то, что с ними делают, эти люди наказали себя уже сами. Это означает и то, что женщины больше не будут просить о помощи, поскольку их страх и стыд станет слишком большим.
- Фильм Лукаса Мудиссона «Lilja 4-Ever» (о девушках из Эстонии, которые работали проститутками в Швеции – ред.) вышел в 2002 году. Насколько изменился секс-бизнес с тех времен?
Если говорить о цифрах, то тогда в Эстонии работали 10 000 проституток, а сейчас их по некоторым оценкам 700. То есть, наше общество сильно изменилось, поскольку, например, в Албании и Румынии то, что людей похищают на улицах и заставляют заниматься проституцией, до сих пор является реальностью.
Примерно в то же время, в 2002-2003 годах, когда я только начала работать по этой теме, первым делом я объехала все Северные страны, чтобы понять, где там наши женщины, и встречалась там с ними. Тогда девушки из Эстонии все же очень бросались в глаза. В Норвегии женщины из Эстонии по численности находились на третьем месте после Нигерии и Болгарии. Сейчас все не так и эстонки в глаза не бросаются, за исключением, конечно, Финляндии.
- Что бы вы посоветовали тем, кто читает эти статьи и пережил нечто подобное?
- Свяжитесь с MTÜ Eluliin, где помощь получают как женщины, так и мужчины, соприкоснувшиеся с проституцией, даже если сутенера в классическом смысле не было. Там есть как социальные работники, так и психологическая и юридическая помощь. Все происходит анонимно, поэтому не стоит бояться, что имя окажется в каком-нибудь списке.