Эксперт: у сутенеров обычно есть свой собственный аналогичный опыт

- Является ли вспыхнувший в среду сутенерский скандал редкостью по нынешним временам, или особенным его делает только обстоятельство, что в исполнении роли сутенера подозревается известный человек – экс-мисс Эстонии Лаура Кыргмяэ?

- Нетипичным в этой истории, пожалуй, является место поставки девочек (США – ред.), поскольку обычно девушек из Эстонии отправляют в Финляндию и другие скандинавские страны, а также в Германию и Голландию. В США более жесткие требования при пересечении границы, что несет с собой дополнительные риски.

А в том, что, по словам пострадавшей, общавшейся с журналистами, сутенером являлась женщина, ничего необычного нет. Во-первых, не все сутенеры являются садистами, многие видят в этом просто возможность заработать денег. А во-вторых, использовать женщину в качестве сутенера весьма разумно, поскольку жертва часто не может предугадать степени угрозы. Есть и такие случаи, когда женщина-сутенер сама была проституткой и это является ее освобождением. А для некоторых, кто по своей натуре посильнее, это возможность избавиться от более ужасной работы.

В то же время, есть и примеры борделей, где каких-то проституток назначают в какие-то дни администратором, который принимает деньги у покупателя секс-услуг, и это сразу дает возможность для манипуляций: «Ты уже и сама сутенер, куда ты пойдешь жаловаться?» Нужно учитывать, что знание законов в этих людей слабое.

- Что должно измениться в эстонском обществе, чтобы таких вещей не происходило?

- В определенном смысле мне приятно, что эти скандалы (с Таави Рыйвасом и Лаурой Кыгемяэ – ред.) стали известны общественности, поскольку так и другие жертвы найдут в себе силы искать помощи. Также это должно заставить и простых людей, и политиков подумать, какое поведение мы акцептуем в обществе.

Но все начинается с того, что мы должны вырастить своих дочерей так, чтобы они не терпели подобного, осмеливались вмешаться и говорили: мне не нравится это делать! Это касается и мальчиков, поскольку они испытывают еще больший стыд, если кого-то из них используют или каким-то иным образом сексуально домогаются.

Спрос на мальчиков и мужчин в секс-бизнесе не настолько велик, а потому там нет, как правило, и сутенеров.

- Многие скандинавские страны решили наказывать тех, кто ходит к проституткам, должно ли такое быть и в Эстонии?

- Покупка секса запрещена в Норвегии, Исландии, Швеции, теперь и во Франции и Северной Ирландии, где это является преступлением. В США имена и фотографии этих людей публикуют в газетах. В исследованиях мужчины и сами признавались, что публичное порицание является для них худшим наказанием. Но тут нужно подумать и о детях этих людей, которым из-за этого после будет сложно в школе, особенно если учесть, насколько маленькое наше общество.

Но, если говорить о чисто судебном наказании, то здесь мое личное мнение таково, что, да, и Эстонии должна наказывать за покупку секса. Мы как государство должны сказать, что это не хорошо.