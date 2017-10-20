Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту выпущены на свободу

Вице-мэры Тарту Валво Семиларски (Партия реформ) и Артем Суворов (Центристская партия), задержанные в среду утром Полицией безопасности (КаПо) по подозрению в совершении коррупционных преступлений, спустя двое суток были отпущены, поскольку КаПо не сочла необходимым ходатайствовать об их аресте.
20 октября 2017 г., 12:18
Помимо 51-летнего Семиларски и 28-летнего Суворова, были отпущены еще двое подозреваемых, сообщили в пресс-службе Лыунаской окружной прокуратуры, пишет rus.err.ee.
Семиларски подозревается в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства при проведении сделок в особо крупных размерах и получении взятки.
Суворов подозревается в неоднократном получении взяток в течение продолжительного периода в обмен на выделение средств в поддержку ряда организаций.
Подозрения против двух вице-мэров не связаны между собой.