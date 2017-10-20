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Читать всем таллиннцам: смотрите, на каких улицах будут проводиться ремонтные работы

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Дорожный ремонт в Таллинне. Фото иллюстративное | ФОТО: Andres Haabu

Несмотря на похолодание, ремонтные работы на дорогах и улицах Таллинна продолжаются.

На предстоящей неделе они будут вестись на Пярнуском шоссе (от  площади Туру до улицы Хийу), на улице Смуула (между ул. Лаагна и Нарвским шоссе), на улицах Линнамяэ, Петербури (от ул. Осмуссаааре до ул. Панеэли), Суур-Сыямяэ (между ул. Лаагна и Смуула), Лаагна (на подъеме к Мустакиви) и Сыле.

Если погода позволит, пропитка дорожного покрытия будет произведена на участке улицы Петербури от улицы Панеэли до границы города, а также на улице Нийне.  Важное место отводится очистке и промывке под давлением сточных колодцев. Об удалении опавшей листвы и прочего сора с решеток канализационных колодцев должны, согласно правилам, заботиться также  владельцы прилегающей недвижимости.

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