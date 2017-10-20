Читать всем таллиннцам: смотрите, на каких улицах будут проводиться ремонтные работы

На предстоящей неделе они будут вестись на Пярнуском шоссе (от площади Туру до улицы Хийу), на улице Смуула (между ул. Лаагна и Нарвским шоссе), на улицах Линнамяэ, Петербури (от ул. Осмуссаааре до ул. Панеэли), Суур-Сыямяэ (между ул. Лаагна и Смуула), Лаагна (на подъеме к Мустакиви) и Сыле.

Если погода позволит, пропитка дорожного покрытия будет произведена на участке улицы Петербури от улицы Панеэли до границы города, а также на улице Нийне. Важное место отводится очистке и промывке под давлением сточных колодцев. Об удалении опавшей листвы и прочего сора с решеток канализационных колодцев должны, согласно правилам, заботиться также владельцы прилегающей недвижимости.