Галерея: рыбья чешуя в интерьере и на фасаде

Когда мы говорим о чешуе в интерьере, то в первую очередь подразумеваем плитку для стен в ванной или на кухне. Понятная аллюзия — здесь плитка, как и чешуя на теле рыб, постоянно контактирует с водой.

Фото: houzz.ru

Тренд пользуется популярностью не один год: коллекции с плиткой-чешуей успели выпустить многие крупные производители, например, Equipe и Mercury Mosaics. Чаще всего плитку делают характерных для морской стихии оттенков: голубую, зеленую, серебристую или белую, но встречаются модельные ряды и экзотических цветов. Уложить такую плитку можно по-разному — в зависимости от интерьерных задач. А вариантов может быть много.

Фото: houzz.ru

Красивый орнамент на ткани — отсылка к моде 1950-х. Именно тогда чешуя переживала настоящий расцвет. Ткани с ритмичным орнаментом до сих пор привлекают внимание: яркий узор подойдет лаконичным пространствам, а вот нейтральный — впишется почти в любой интерьер.

Фото: houzz.ru

Деревянная черепица — еще один привет из прошлого и достойное украшение фасада. Обычно этот материал ассоциируют с викторианской эпохой, а точнее — с ее окончанием, которое пришлось на последние десятилетия XIX века. Фасады целиком облицовывали деревянной черепицей или делали под крышей декоративные чешуйчатые вставки. Секрет популярности приема в том, что древесина красиво стареет и постепенно меняет оттенок. Многие здания той эпохи сохранились до наших дней, но чешую на крышах и фасадах до сих пор используют и в современных постройках.

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