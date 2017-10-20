Трещины в броне Владимира Путина

МОСКВА – В 1984 году, накануне прихода к власти Михаила Горбачева, в Москве царило чувство, будто СССР окаменел и ничего не может измениться. А затем все изменилось, раскрыв масштабы трансформации, происходившей подспудно. Сегодня в Москве царят аналогичные настроения: режим президента Владимира Путина выглядит стабильным, даже нерушимым. Но, как и в предыдущем случае, более пристальный взгляд способен обнаружить трещины в броне.

На протяжении последних десятилетий Россия во многих смыслах движется назад. В конце 1990-х годов Россия была невероятно свободным местом, где позволялось практически все. В Москве выходили двадцать ежедневных газет, чьи взгляды варьировались от либеральных до сталинистских. Сегодня же российское гражданское общество жестоко подавляется, а если включить в Москве телевизор, вы обнаружите двадцать каналов, подконтрольных Кремлю.

В 1991 году Борис Ельцин одним из первых решений на посту президента разделил старый КГБ на несколько ведомств, сократил вполовину штат и урезал бюджет. Сегодня преемник КГБ – Федеральная служба безопасности (ФСБ) – установил полный контроль над спецслужбами России, в том числе арестовав высокопоставленных генералов из других правоохранительных органов. В итоге появилось единое ведомство безопасности, которое не было столь же могущественным со времен Сталина, – и оно считается независимым от Кремля.

На экономическом фронте Россия также отступает. В 2003 году частный сектор России производил 70% ВВП. Сегодня основная часть ВВП приходится на госсектор, выдавливающий малые и средние предприятия; на финансовом рынке страны доминируют пять крупных госбанков.

Помимо этого, путинская политика «деофшоризации» вылилась в столь обременительный контроль над бизнес-лидерами 1990-х, что большинство из них продали активы в России и скрылись в Лондоне или Монако. Данная тенденция усиливается из-за отсутствия каких-либо реальных прав собственности в России, что позволяет Кремлю разделываться с российскими богачами по собственному усмотрению, причем в качестве мишеней он зачастую выбирает самых законопослушных. Стоит ли после этого удивляться, что прогнозы годового роста ВВП застряли на уровне 1,5-2%?

Режим хочет изменить эту картину. В мае 2016 года Путин поручил разработать альтернативные программы экономических реформ трем экспертным группам: либералам во главе с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, технократам во главе с министром экономики Максимом Орешкиным и более государственническому «Столыпинскому клубу», который возглавляет путинский бизнес-омбудсмен Борис Титов. Каждая группа представила тысячи страниц экспертных докладов.

Однако любой переход к соблюдению принципов верховенства закона несовместим с клептократическим характером путинского режима, поэтому подлинная реформа невозможна. Мандат, выданный трем группам, выглядит не более чем терапией для ученых, способом занять их хоть чем-нибудь, но вне оппозиции.

Путин далек от желания перемен: он будет стремиться к четвертому сроку на президентских выборах в следующем году. В этой гонке он, конечно, выиграет, потому что Кремль контролирует прессу и суды. Но для убедительности победы Путину нужно, чтобы приунывшее население России пришло на выборы. Поговаривают, что Сергей Кириенко, первый замглавы кремлевской администрации, поставил цель: явка 70% и 70% голосов, отданных за Путина.