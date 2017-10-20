SEB: почему так быстро развивается строительный рынок Эстонии?

Средняя брутто-зарплата выросла за последние три года больше чем на одну пятую. Вдобавок – количество свободных рабочих мест превышает 12 тысяч, что является самым большим числом с 2008 года и дает покупателю недвижимости уверенность в том, что даже если он потеряет работу, можно будет легко восстановить доход. Этот тренд реальной экономики подтверждает индекс чувства уверенности потребителей, который сильно опережает исторический средний индикатор.

Для настроения рынка недвижимости немаловажным является также ситуация на кредитном рынке. Несмотря на ускорение экономического роста, денежная политика Европейского центрального банка по-прежнему остается очень мягкой, и процентные ставки по этой причине очень низкие. По данным Банка Эстонии, процентная ставка долгосрочных жилищных кредитов уже длительное время находится на уровне 2%, что исторически является очень низким показателем.

Практический пример – если процентная ставка вырастет с 2% до 3%, то в случае жилищного кредита в сумме 100 000 евро на 30 лет это означает повышение ежемесячного платежа по ипотеке на 50 евро, что является существенной суммой с точки зрения семейного бюджета. Глобально низкие процентные ставки затронули также людей, целью которых является зарабатывать с помощью своих денег. Одним проявлением является рост интереса по отношению к приобретению недвижимости для сдачи в аренду для получения дохода. В силу отсутствия статистики влияние этого тренда на рынок строительства оценить тяжело.

Возможно, самым важным и в то же время меньше всего упоминаемым фактором быстрого роста рынка недвижимости является демография: сейчас поколение рожденных во времена «поющей революций» достигло наилучшего возраста для приобретения своего жилья. Значительная часть ходатайствующих о жилищном кредите – это люди в возрасте 25-34 лет, количество которых сейчас наибольшее, начиная с начала 2000-х годов. Демография является также причиной, почему в ближайшее время развитие рынка недвижимости замедлится, так как через 5 лет число людей в возрасте 25-34 лет уменьшится на 25 тысяч человек, а через 10 лет их будет на треть меньше, чем сейчас. Поэтому сейчас действительно может быть самый выгодный момент для развития недвижимости.