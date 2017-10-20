В скандале со вдовой солдата за Трампа вступился генерал Келли

Келли, в прошлом генерал корпуса морской пехоты США, сказал, что демократка Уилсон разбила его сердце своей критикой поведения Трампа в телефонном разговоре с супругой погибшего сержанта Ла Дэвида Джонсона.

Джонсон погиб 4 октября в Нигере от рук исламистских боевиков, попав в засаду. В общей сложности тогда погибли четверо американских военных.

Глава президентского аппарата лично пришел в зал пресс-брифингов Белого дома (там неизменно выступают пресс-секретари, а другие официальные лица, включая президента - по своему усмотрению) и сообщил, что, когда в 2010 году его сын погиб в Афганистане, Барак Обама лично ему не звонил.

Уилсон, демократка, представляющая округ в Майами в штате Флорида, заявила в среду, что она находилась в лимузине вместе со вдовой погибшего военнослужащего Майишией Джонсон в момент, когда той позвонил президент, и услышала по громкой связи слова: «Он знал, на что подписывается, но, наверное, это все равно больно».

Уилсон рассказала Washington Post, что вдова, беременная третьим ребенком, после разговора с президентом расплакалась. «Он довел ее до слез», - подчеркнула Уилсон. В тот момент она направлялась в аэропорт Майами, чтобы встретить гроб с телом мужа.

Позже эту версию событий подтвердила тетка покойного, усыновившая Джонсона после смерти его матери.

Трамп в ответ заявил, что рассказ Уилсон полностью сфабрикован.

Келли заявил, что лично советовал президенту не звонить семьям четверых погибших в Нигере военных, сказав ему: «Вы никак не сможете облегчить боль этих семей».

По его словам, подобная задача является самой сложной из всех, которые можно представить.

«Такой телефонный разговор невозможно провести идеально», - добавил он.

Также Келли рассказал о гибели собственного сына - 29-летнего морского пехотинца Роберта Келли, который погиб в Афганистане, подорвавшись на мине.

Глава президентского аппарата сказал: «Он [президент Трамп] спросил меня о предыдущих президентах. И я сказал, „президент Обама, который был главнокомандующим и моим начальником, не звонил моей семье“».

«Я его не критикую. Это всего лишь значило, что, как мне кажется, президент Обама не звонил. Это не есть что-то негативное. Я не думаю, что президент [Джордж] Буш звонил во всех случаях. Я не думаю, что любой президент, особенно когда число погибших очень, очень велико, - что президенты звонят», - добавил он.

Трампу приходится оправдываться из-за ситуации с погибшими в Нигере военными с момента, когда в понедельник журналист задал ему вопрос в Белом доме о том, почему он все еще не позвонил семьям.

В ответ Трамп солгал, что его предшественник Барак Обама и все прежние президенты США не звонили родственникам погибших военных.

Во вторник Трамп подлил масла в огонь, добавив, что Обама не звонил семье Келли.