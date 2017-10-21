SEB: выгодно ли строить государственное съемное жилье?

По приведенным в последней бюджетной стратегии государства данным, принимая во внимание весьма оптимистичные прогнозы, строительство четырехполосного отрезка Козе-Мяо на Тартуском шоссе обойдется в 130 миллионов евро; столько же запланировано потратить в тот же период времени на строительные работы Rail Baltic. Из больших проектов планируется реновация Таллиннского Горхолла, для которого в стратегии предусмотрено 40 миллионов евро, однако в прессе ходят слухи и о 100 миллионах евро. Попавшее под град критики строительство съемных жилищ в уездах при этом составляет всего лишь маленькую часть из общих инвестиций – туда планируется инвестировать 10 миллионов евро.

Можно поспорить, насколько улучшит жизнь в Эстонии строительство дорогого государственного конференц-центра или строительство новых квартир в маленьких городах, где за несколько тысяч евро можно приобрести старую квартиру. Критике подвергается не только суть инвестиционного плана правительства, но и прежде всего время совершения инвестиций. Уже сейчас для строительных предприятий основной проблемой стал не спрос, а нехватка рабочих рук. Вряд ли кто-либо из правительства желает вернуться в 2007 год, когда в секторе строительства работал каждый четвертый мужчина Эстонии. Как известно, большие строительные проекты имеют склонность затягиваться, что в этот раз может стать положительным явлением. Перенос какого-нибудь большого проекта в будущее, когда рынок строительства жилья начнет остывать, обеспечило бы сектору строительства более мягкую посадку, а Эстонии – лучшее макроэкономическое равновесие.