Второй погранпереход в Нарве заработает с 1 ноября

Представители комиссии по приграничным вопросам Эстонии и России встретились 19 октября и договорились, что погранпереход будет открыт с 1 ноября, несмотря на то, что соответствующее торжественное мероприятие в районе «Парусинка» в Ивангороде состоится уже завтра, 21 октября.

«В Нарве ремонт пункта пропуска „Нарва-2“ был завершен в декабре 2015 года, однако пересечение границы в этом месте было невозможно, поскольку велись строительные работы на российском пункте пропуска. На этой неделе Министерство транспорта РФ сообщило о завершении работ и готовности открыть пункт», - сообщил порталу советник МВД Кристин Раммус.

Правила пересечения границы останутся теми, что были утверждены в 2002 году межправительственным соглашением: через пункт пропуска «Нарва-2» нельзя проносить товары, подлежащие декларированию.