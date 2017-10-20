Фото и видео: в Валга полыхал дом

На место прибыли спасатели Валга, Тырва и Антсла, а также бригада скорой помощи.

Для ликвидация очага пожара спасатели частично вскрыли конструкции здания. На перекрестке улиц Метса и Пеэтри было нарушено движение.

По словам дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, горевший дом был заброшен. К часу дня пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, не было опасности и для других зданий.

Причина пожара выясняется.