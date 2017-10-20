Фото: эта квартира в Таллинне по площади больше, чем некоторые дома

Часто люди покупают новые квартиры или дома, потому что в прежнем жилье стало тесно. В этой квартире не будет тесно даже очень большой семье, пишет портал Kodu.
20 октября 2017 г., 15:38
В столичном жилом районе Китсекюла, на улице Кауба находится эта семикомнатная квартира площадью более 200 квадратных метров. Некоторые частные дома меньше по размерам!
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Квартира находится в маленьком, трехквартирном доме и занимает три этажа. На первом этаже находится прихожая с вместительной гардеробной. На втором - спальни, а на третьем - просторная кухня-гостиная, комната отдыха и санузел с баней.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Гостиную делает особенно привлекательной камин, около которого очень приятно сидеть нашими холодными осенними и зимними вечерами. А на самом верхнем этаже имеется балкон.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Больше фотографий и информации находятся на странице KV.EE.