Фото и видео: легковой автомобиль врезался в автобус

Сегодня, 20 октября, в первой половине дня в районе деревни Мюйслери (волость Кареда) произошло ДТП. По первоначальным данным, столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Фото: Дмитрий Котюх/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX
По словам находившийся в автобусе пожилой женщины, легковушка подрезала автобус, передает Järva Teataja.
Как уточнила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, сегодня в 13.15 поступило сообщение, что в деревне Мюйслери автомобиль Citroen въехал в автобус. «Информации о пострадавших в настоящий момент нет», - добавила она.
По словам водителя автобуса, с ним ехали четыре-пять человек, один из которых - школьник. По первоначальным данным, никто из них не пострадал.
Легковой машиной управляла женщина средних лет. Она пострадала и была доставлена в больницу.
ДТП произошло на Мяэкюла - Коэру-теэ возле перекрестка Пеэтри.
Фото: Дмитрий Котюх/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX
Исполнительный директор Центра общественного транспорта Ярвамаа Харри Лепаметс ничего не знал об аварии, но тут же стал выяснить, что случилось. Насколько ему известно, в это время в Мюйслери должен был находиться автобус линии 11, который едет из Эравита через Коэру в Пайде.
Около 13.20 из Пайде приехала скорая помощь. Спасателям информация о ДТП пока не поступала.
Фото: Дмитрий Котюх/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX