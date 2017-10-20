Фото и видео: легковой автомобиль врезался в автобус

Фото: Дмитрий Котюх/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

По словам находившийся в автобусе пожилой женщины, легковушка подрезала автобус, передает Järva Teataja.

Как уточнила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, сегодня в 13.15 поступило сообщение, что в деревне Мюйслери автомобиль Citroen въехал в автобус. «Информации о пострадавших в настоящий момент нет», - добавила она.

По словам водителя автобуса, с ним ехали четыре-пять человек, один из которых - школьник. По первоначальным данным, никто из них не пострадал.

Легковой машиной управляла женщина средних лет. Она пострадала и была доставлена в больницу.

ДТП произошло на Мяэкюла - Коэру-теэ возле перекрестка Пеэтри.

Фото: Дмитрий Котюх/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Исполнительный директор Центра общественного транспорта Ярвамаа Харри Лепаметс ничего не знал об аварии, но тут же стал выяснить, что случилось. Насколько ему известно, в это время в Мюйслери должен был находиться автобус линии 11, который едет из Эравита через Коэру в Пайде.

Около 13.20 из Пайде приехала скорая помощь. Спасателям информация о ДТП пока не поступала.