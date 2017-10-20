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Как в кино: молодой человек, совершивший кражу в торговом центре Viru, попал под машину

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Наручники. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В четверг вечером в Таллинне молодой человек украл в одном из магазинов торгового центра Viru куртку, но далеко убежать ему не удалось, пишет Tallinncity.

Незадачливый вор умудрился попасть под машину, но и это его не остановило. Задержать преступника удалось охранникам торгового центра.

Инцидент имел место в 16.50 в одном из спортивных магазинов торгового центра. Молодой человек схватил куртку и выбежал с ней на улицу, сообщила Пыхьяская префектура.

На бульваре Эстония вор решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но тут же угодил под колеса автомобиля Mazda. Затем спринтер направился обратно в торговый центр Viru, где был задержан охранниками.

Осмотревшие молодого человека сотрудники скорой помощи обнаружили лишь небольшие ссадины. Полиция доставила задержанного в больницу.

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