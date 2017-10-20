Как в кино: молодой человек, совершивший кражу в торговом центре Viru, попал под машину

Незадачливый вор умудрился попасть под машину, но и это его не остановило. Задержать преступника удалось охранникам торгового центра.

Инцидент имел место в 16.50 в одном из спортивных магазинов торгового центра. Молодой человек схватил куртку и выбежал с ней на улицу, сообщила Пыхьяская префектура.

На бульваре Эстония вор решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но тут же угодил под колеса автомобиля Mazda. Затем спринтер направился обратно в торговый центр Viru, где был задержан охранниками.

Осмотревшие молодого человека сотрудники скорой помощи обнаружили лишь небольшие ссадины. Полиция доставила задержанного в больницу.