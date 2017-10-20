Фото и видео: яркое солнце стало причиной столкновения BMW и Renault в Таллинне
20 октября 2017 г., 15:00
Сегодня, 20 октября, около 13.00 на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Коскла в Таллинне произошло ДТП - там столкнулись легковые автомобили BMW и Renault.
По первоначальным данным, при пересечении перекрестка на красный свет водитель BMW врезался в Renault. По словам водителя BMW, его ослепило солнце, поэтому красный свет остался незамеченным.
Скорая помощь прибыла на место происшествия и осмотрела участников аварии. Никто не пострадал.
Движение на месте происшествия было некоторое время нарушено.