Фото и видео: яркое солнце стало причиной столкновения BMW и Renault в Таллинне

По первоначальным данным, при пересечении перекрестка на красный свет водитель BMW врезался в Renault. По словам водителя BMW, его ослепило солнце, поэтому красный свет остался незамеченным.

Скорая помощь прибыла на место происшествия и осмотрела участников аварии. Никто не пострадал.

Движение на месте происшествия было некоторое время нарушено.