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Фото и видео: яркое солнце стало причиной столкновения BMW и Renault в Таллинне

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Сегодня, 20 октября, около 13.00 на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Коскла в Таллинне произошло ДТП - там столкнулись легковые автомобили BMW и Renault.

По первоначальным данным, при пересечении перекрестка на красный свет водитель BMW врезался в Renault. По словам водителя BMW, его ослепило солнце, поэтому красный свет остался незамеченным.

Скорая помощь прибыла на место происшествия и осмотрела участников аварии. Никто не пострадал.

Движение на месте происшествия было некоторое время нарушено.

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