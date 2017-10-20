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Блаттер приедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина: билеты на матчи ему придется покупать самому

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Зепп Блаттер. | ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер посетит ЧМ-2018 в России.

Об этом функционер сам рассказал журналистам, уточнив, что приедет на ЧМ по приглашению президента России Владимира Путина, пишет sports.ru.

В декабре 2015 года Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на 8 лет.

В феврале 2016 года срок дисквалификации обоих чиновников был сокращен до шести лет. При этом Блаттер и Платини могут посещать футбольные матчи только как частные лица, то есть им необходимо самостоятельно приобретать билеты.

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