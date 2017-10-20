СМИ: Поклонская до сих пор гражданка Украины

Народный депутат Верховной Рады Сергей Лещенко направил в администрацию президента запрос с просьбой указать, лишали ли Поклонскую гражданства. Из ответа АП следует, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения Украины не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства, передает Newsru.com.

"Согласно статьям 24 и 25 Закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - пояснили в администрации и отметили, что сами послали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут ответа.

Как пишет Newsru.com, Поклонская давно имеет российское гражданство, а украинского ее могли лишить либо по ее собственному заявлению, либо по указу президента. Помешать выходу из гражданства, согласно закону Украины, может тот факт, что ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении него есть обвинительный приговор суда, вступивший в силу.

Однако, несмотря на то, что украинские власти расследуют в отношении Поклонской два уголовных дела - о госизмене и о запрете в России организации "Меджлис крымскотатарского народа", - прокуратура официально еще не оповестила депутата Госдумы о подозрениях, отмечает газета.

Поклонская заявила, что ее лишил гражданства Янукович

Поклонская уже прокомментировала информацию о своем украинском втором гражданстве. Она рассказала телеканалу Дождь", что у нее есть указ президента Украины Виктора Януковича от 21 марта 2014 года о выходе ее и других сотрудников прокуратуры Крыма из гражданства Украины.

"В марте 2014 года я вышла из украинского гражданства и являюсь гражданкой России", - заявила она. По ее словам, Янукович в тот момент был в Ростове-на-Дону, но еще оставался легитимным президентом Украины.

Кроме того, депутат посетовала, что действующие власти Украины не рассматривают обращения о выходе из украинского гражданства русскоязычных граждан Украины. "Потому что украинской власти выгодно удерживать этих людей, так как они используют их как заложников", - заявила Поклонская. В противном случае, по ее мнению, из украинского гражданства уже вышли бы 90% людей.

Отметим, в июне российское отделение Transparency International в ходе своего расследования обнаружило у Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке. Депутат отвергла эту информацию.