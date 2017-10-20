Галерея: какие ковры предпочитают жители Эстонии. Реальные интерьеры

А казалось, должно быть наоборот, ведь с ковром и теплее, и уютнее. Но то ли настоящие, толстые и пушистые шерстяные ковры дороги, что совершенно верно, то ли ковер трудно подобрать к интерьеру.

Большинство ковров, которые лежат в наших гостиных и спальнях - тонкие, безворсовые. Паласы, так сказать. И самое интересное, что модный трендовый рисунок - черные ромбики по белому фону - оказался очень популярным. Посмотрите галерею, и вы удивитесь, как удивились мы, разглядывая объявления о продаже.

Фото: KV.EE

Яркие ковры гораздо менее популярны у нас, чем яркие обои или стены. Любителям ярких ковров приходится выбирать светлые обои с размытым рисунком или вообще крашеные белые стены, а это не всем по вкусу: все-таки среди эстоноземельцев не так уж много любителей скандинавского стиля.

Фото: KV.EE

В этой квартире удалось совместить цветочную обивку мягкой мебели с достаточно спокойным, хотя и ярким ковром в тон. Но иногда очень яркий ковер не гармонирует с интерьером комнаты. Например, как на фото ниже.

Фото: KV.EE

Конечно, ковер на полу - вопрос вкуса и достатка. Хорошо, что их наконец сняли со стен.