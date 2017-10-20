Дочь украинского миллионера, задавившая пять человек, была под воздействием опиатов

Как сообщил в ходе заседания Киевского райсуда Харькова по избранию меры пресечения Зайцевой прокурор Максим Блохин, об этом свидетельствуют результаты медицинского осмотра подозреваемой.

Он подал ходатайство о приобщении копии документа к материалам дела.

Адвокат обвиняемой Юлия Козырь заявила, что это абсолютная ерунда, заверив, что ее подзащитная на момент ДТП была абсолютно трезва.

Ранее народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что водитель Lexus не пыталась затормозить перед столкновением, так как участвовала в гонках по городу.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

Позже в МВД сообщили, что количество жертв харьковского ДТП увеличилось до шести человек. Водитель Lexus арестована судом.

ДТП расследуется по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.