Департамент полиции и погранохраны будет выдавать digi-ID в Южной Корее

С декабря нынешнего года проживающие в странах Азии э-резиденты будут получать свои цифровые удостоверения личности digi-ID в визовом центре в Сеуле в Южной Корее. Цель пилотного проекта – сделать получение удостоверения личности digi-ID максимально удобным для э-резидентов.

Через департамент полиции и погранохраны с декабря 2014 года статус э-резидента получили в общей сложности 24 028 человек. Среди э-резидентов Эстонии больше всего граждан Финляндии, России и Украины, э-резидентами также являются граждане Китая, Японии, Южной Кореи и других стран Азии.

«Статус э-резидента дает иностранным гражданам возможность безопасно пользоваться эстонским э-услугами. Мы работаем над тем, чтобы было проще подать заявку на получение статуса э-резидента, но так же мы хотим упростить выдачу удостоверений личности digi-ID э-резидентам», – сказал генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

Раньше департамента полиции и погранохраны не предоставлял права выдавать удостоверяющие личность документы ни одному внешнему партнеру. До сих пор digi-ID выдавали только в бюро обслуживания департамента полиции и погранохраны и во зарубежных представительствах Эстонской Республики.

«Это пилотный проект, но если э-резиденты хорошо примут душе наши нововведения, то, возможно, мы расширим возможность выдачи удостоверений digi-ID и в других визовых центрах по всему миру. Мы рассматриваем возможность того, что в будущем эти же визовые центры также смогли бы выдавать документы граждан Эстонии, чтобы нашим гражданам, проживающим за границей, было бы удобнее получать свои документы», – сказал Вахер.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, пилотный проект является важным шагом в развитии программы э-резидентов как глобального решения. «Нам необходимо и дальше развивать эту услугу, а также делать более привлекательной для э-резидентов эстонскую правовую и экономическую сферу. Партнеры из Южной Кореи были заинтересованы в сотрудничестве с нами и благодаря этому мы можем внедрять и расширять возможности нашего э-государства при помощи э-резиденства», – сказал министр внутренних дел, по словам которого для развития э-резиденства как глобальной услуги также важен запуск автоматической системы биометрической идентификации (ABIS), которую начнут развивать в следующем году. «Наши персональные системы идентификации уже сейчас безопасны, но работа никогда не заканчивается и для постоянного обеспечения безопасности нам нужно предвидеть возможные риски, а не реагировать на них, когда уже слишком поздно», – сказал Анвельт.

20 октября Министерство внутренних дел, департамент полиции и погранохраны и визовый центр VFS South Korea подписали соглашение о предоставлении Южнокорейскому Сеульскому визовому центру возможности выпуска цифровых удостоверений личности для электронных резидентов.