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Писатель Каур Кендер одержал окончательную победу в суде по делу о детской порнографии

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Каур Кендер. | ФОТО: Eero Vabamägi

Писатель Каур Кендер одержал окончательную победу по уголовному делу, в рамках которого он обвинялся в изготовлении детской порнографии. После оправдательного приговора окружного суда прокуратура решила не подавать кассационную жалобу в Госсуд.

После ознакомления с приговором прокуратура решила, что не будет обжаловать это решение, сказала Postimees пресс-секретарь суда Кристина Костина.

В декабре 2014 года Кендер, находясь в США, опубликовал на портале nihilist.fm рассказ под названием «Untitled 12», в связи с чем в начале 2015 года полиция возбудила уголовное дело по статье об изготовлении детской порнографии.

В мае 2017 года Харьюский уездный суд вынес Кендеру оправдательный приговор. Суд счел, что речь идет не о порнографическом сочинении, а о художественной литературе.

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