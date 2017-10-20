Писатель Каур Кендер одержал окончательную победу в суде по делу о детской порнографии

После ознакомления с приговором прокуратура решила, что не будет обжаловать это решение, сказала Postimees пресс-секретарь суда Кристина Костина.

В декабре 2014 года Кендер, находясь в США, опубликовал на портале nihilist.fm рассказ под названием «Untitled 12», в связи с чем в начале 2015 года полиция возбудила уголовное дело по статье об изготовлении детской порнографии.

В мае 2017 года Харьюский уездный суд вынес Кендеру оправдательный приговор. Суд счел, что речь идет не о порнографическом сочинении, а о художественной литературе.