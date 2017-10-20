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ОБСЕ фиксирует рост нарушений перемирия в Донбассе

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Сообщи
Наблюдатели ОБСЕ. | ФОТО: ANTONIO BRONIC/REUTERS

По данным миссии ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины увеличилось за неделю на 45 процентов. В результате боевых действий в регионе погибли еще два мирных жителя, сообщает DW.com.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) констатировала рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе. "На прошлой неделе (с 9 по 15 октября) Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 3335 нарушений режима прекращения огня, что на 45 процентов больше, чем на позапрошлой неделе", - заявил первый заместитель миссии Александер Хуг.

По словам Хуга, за период с 9 по 15 октября миссией зафиксировано 55 единиц тяжелого вооружения, нарушающих линию отвода, в том числе 26 – на территории, подконтрольной Киеву, и 29 – на неподконтрольной.

Александер Хуг также сообщил, что жертвами нарушения режима прекращения огня в Донбассе стали еще два мирных жителя. Это означает, что с начала марта текущего года количество жертв среди гражданского населения на востоке Украины увеличилось до четырехсот.

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