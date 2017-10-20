Испания готовится объявить о мерах по введению прямого управления в Каталонии

Рахой добавил, что шаги, которые предпримет Мадрид, будут включать поддержку ключевых партий испанской оппозиции. Речь идет о партии социалистов и лево-центристкой Ciudadanos («Граждане»).

В частности, Социалистическая партия и правительство Испании достигли договоренности о проведении досрочных региональных выборов в Каталонии в январе 2018 года, пишет в пятницу испанская газета El Pais. По словам члена социалистической партии Кармен Кальво, такое решение было принято в рамках мер, нацеленных на временное установление прямого управления регионом.

Также Рахой сообщил, что намерен созвать 21 октября экстренное заседание кабинета министров Испании. На нем будет обсуждаться вопрос о приостановке действия автономии в Каталонии.

Накануне истек срок ультиматума, который Мадрид выдвинул Барселоне. После этого правительство Испании пообещало взять мятежный регион под свой контроль.

Для этого испанское правительство может ввести в действие статью 155 конституции страны, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и объявить о проведении новых выборов. Также центр может взять на себя руководство местными полицейскими силами и контроль над телевидением.

За 39 лет испанской конституции 155-я статья не была применена ни разу, несмотря на то что в Каталонии уже дважды принимались декларации о независимости - в январе 2013 года и в ноябре 2015-го. Оба раза они были аннулированы испанскими судами.

1 октября в Каталонии прошел референдум по вопросу о независимости. Участие в народном голосовании приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты.

10 октября была подписана декларация о независимости Каталонии. При этом власти региона пока не объявили официально о независимости, призывая Испанию к переговорам. Мадрид вести переговоры отказывается.