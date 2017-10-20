Ратас: печально, что некоторые из партий не хотят участвовать в переговорах в Таллинне

«Окончательное решение - на самом деле начинать коалиционные переговоры или нет - необходимо будет принять на следующей неделе», - сказал BNS находящийся сейчас в Брюсселе Юри Ратас. Глава Центристской партии заверил, что он удовлетворен ходом уже состоявшихся в Таллинне консультаций.

«Я совершенно спокоен, думая о консультациях. Я считаю, что этот этап диалога прошел очень хорошо. Центристская партия хотела встретиться со всеми силами, которые по итогам выборов прошли в городское собрание, - сказал Ратас. - Я очень рад, что социал-демократы и EKRE пришли на консультации. Я считаю, что это вполне разумно, обменяться мыслями и своим видением того, каким может быть будущее Таллинна. Грустно, что некоторые из партий отказались от такой возможности, но это их выбор», - добавил руководитель Центристской партии.

По вопросу о формировании новой правящей коалиции Центристская партия встретилась с представителями EKRE и СДПЭ. IRL объявил, что исключает возможность сотрудничества с Центристской партией в Таллинне, Партия реформ также до сего времени негативно относилась к союзу с центристами.

На состоявшихся 15 октября местных выборах Центристская партия набрала в Таллинне 44,4 процента голосов и получила 40 мест в 79-местном горсобрании. В то же время, это на шесть мест меньше по сравнению с прошедшими в 2013 году местными выборами.

На втором месте Партия реформ, набравшая 20,5 процента голосов и получившая в Таллинне 18 мандатов - на девять больше, чем на прошлых выборах. SDE также смогла исправить свою позицию, набрав девять мандатов - на один больше, чем на прошлых выборах. EKRE, не получившая на прошлых выборах Таллиннского горсобрания ни одного мандата, в этот раз получила шесть.

IRL получил пять мандатов - на 11 меньше, чем в прошлый раз. Кроме того, личный мандат получил Эдгар Сависаар, но его избирательный союз не прошел электоральный барьер.