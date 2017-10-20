Пользователей смартфонов на Android ждет приятный сюрприз

Функция получила название Instant Apps и впервые была анонсирована в прошлом году на конференции Google I/O 2016. С тех пор она работала в тестовом режиме, но теперь компания открыла доступ к «мгновенным приложениям» всем желающим, пишет 4pda.ru.

Это нововведение будет особо удобно, если вы пользуетесь каким-то ПО крайне редко и не хотите, чтобы оно занимало место на устройстве. Работает функция следующим образом: вы заходите в Google Play и вместо «Установить» выбираете «Попробовать». После этого нужно будет единоразово принять соглашение для конкретного приложения, и оно запустится. Правда, часть функций в таком режиме может оказаться недоступной.

На данный момент поддержка Instant Apps есть всего у нескольких приложений в Google Play. Разработчикам понадобится время, чтобы адаптировать свои программы.