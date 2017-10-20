Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Пользователей смартфонов на Android ждет приятный сюрприз

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Пользователи Android получили возможность запускать программы из Google Play без их непосредственной установки на устройство.

Функция получила название Instant Apps и впервые была анонсирована в прошлом году на конференции Google I/O 2016. С тех пор она работала в тестовом режиме, но теперь компания открыла доступ к «мгновенным приложениям» всем желающим, пишет 4pda.ru.

Android Instant apps

Это нововведение будет особо удобно, если вы пользуетесь каким-то ПО крайне редко и не хотите, чтобы оно занимало место на устройстве. Работает функция следующим образом: вы заходите в Google Play и вместо «Установить» выбираете «Попробовать». После этого нужно будет единоразово принять соглашение для конкретного приложения, и оно запустится. Правда, часть функций в таком режиме может оказаться недоступной.

Android Instant apps

На данный момент поддержка Instant Apps есть всего у нескольких приложений в Google Play. Разработчикам понадобится время, чтобы адаптировать свои программы.

Наверх