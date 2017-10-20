Марианна Тарасенко: быть изнасилованной – модно

В России эта бодяга началась с изнасилованной несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. Ах, извините, с дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной – именно такого почетного звания она удостоилась в российских СМИ. Во времена «укромные, теперь почти былинные» встречались дважды герои Советского Союза и дважды краснознаменные флоты и ансамбли, но все они не идут ни в какое сравнение с обесчещенным подростком, прозорливо названным родителями в честь богини-девственницы.

Феномен Шурыгиной

Историю изнасилования Дианы во всех подробностях мусолили в течение нескольких месяцев, и дело даже не в том, что многие ставили под сомнение сам факт изнасилования: допустим, он действительно имел место. Дело в том, что впервые жертва изнасилования не то что заговорила об этом во весь голос в телеэфире, но и заорала, и завизжала, и даже забрызгала слюной. И в результате провинциальная пэтэушница моментально превратилась в медийную фигуру, столичную штучку, звезду, светскую львицу, а затем – и в почтенную замужнюю даму.

Вернее, дамку. Потому что раз – и в дамки. И теперь кто такая Диана Шурыгина – знают все, владеющие русским языком: от детсадовцев до дряхлых старушек, от рабочих и крестьян до академиков и народных артистов. И поклонникам этой славной девчушки несть числа. А где поклонники – там и последователи. Многие юные российские провинциалки, в свое время тоже принявшие «на донышке» с последствиями, теперь клянут на чем свет стоит свою несообразительность, а многие, затаив дыхание, ждут, когда и с ними произойдет нечто подобное – и тогда уж они своего шанса не упустят.

Но, скажу я им, поздно, мои хорошие. Дважды изнасилованная номер один – это куда круче космонавта номер один. А второго первого номера не бывает. И даже трижды изнасилованная малолетка, которая попытается построить на этом карьеру, будет сиять всего лишь отраженным светом великолепной Дианы и ее разворотливой маменьки.

Группа изнасилованных, встаньте!

А в США мелочиться не стали и на русскую пэтэушницу ответили непропорционально: актриса Эшли Джадд обвинила в сексуальных домогательствах великого и ужасного продюсера Харви Вайнштейна. Правда, домогательства, в процессе которых она была вынуждена отбиваться, это не изнасилование, но и Харви – это вам не какой-то российский мальчик из глубинки. Одно настораживает: домогательства эти имели место аж в 1997 году.

Чё раньше молчала? Непонятно. Чего сейчас вспомнила? Так, вспомнилось. Или к слову пришлось. И плотину прорвало: число пострадавших от домогательств знаменитого продюсера немедленно стало расти в геометрической прогрессии, нашлись и изнасилованные, а нашлись и те, которые отдались в добровольно-принудительном порядке – за роль. Сколько из них пострадало в действительности, сколько за идею, а сколько в мечтах – теперь определить затруднительно.

Перед Вайнштейном американки тренировались на Дональде Трампе. Тот, правда, в основном домогался – руками и на словах. А иногда еще развратно смотрел. Вот ведь какой! Но ведь правда: а чего он? Женщина – она человек, поэтому нечего на нее смотреть и руками ее трогать, а смотреть с подтекстом – вообще боже упаси. Но, к сожалению, процент истеричек и мечтательниц подсчету здесь также не поддается.