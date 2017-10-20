Николай Караев. Наши маленькие харви вайнштейны

И чего ты их защищаешь, говорят мне. Если женщину изнасиловали, ей надо было сразу в полицию, говорят мне. А если не пошла в полицию сразу, так и сама дура, говорят мне. Пусть теперь сидит и молчит, говорят мне. А если она роль получила через диван, так чего жалуется, говорят мне. Не надо было соглашаться, говорят мне. Сучка не захочет, кобель не вскочит, говорят мне. А вы знаете, сколько в мире ложных обвинений в изнасилованиях, говорят мне. А куда она вообще перлась в мини-юбке, говорят мне. А на что она рассчитывала, говорят мне. Вы это всё говорите, пока вас самого никто не обвинил, говорят мне.

Ну да, я всё понимаю. И, да, мне тоже не нравятся ситуации, когда можно подмочить чью-то репутацию, просто обвинив человека в чем-то, что было много лет назад и, может, неправда, а может, и правда, но доказать уже ничего нельзя. Вот как в истории с Татьяной Гуцу и Виталием Щербо.

И, да, надо сразу обращаться в полицию... но это ведь не вся история, правда?

Молчание – знак согласия?

Для меня – не вся. И я не могу не понимать, что приведенные выше рассуждения только подбадривают «мужчин, которые ненавидят женщин» (так в оригинале назывался роман «Девушка с татуировкой дракона»). Эти мужчины понимают, что в ряде случаев никто ни в какую полицию не пойдет.

Карьера, во-первых: в полицию ты сходишь, но о карьере, вероятнее всего, можешь забыть навсегда. Да и доказать изнасилование не всегда просто, не говоря о вовсе уже неуловимом харрасменте, когда рукой под юбку и всё такое.

Во-вторых, дурная слава. Так она ж в мини-юбке была! Не знала, куда перлась? Сучка не захочет... Вот ты актриса, молодая актриса, очень начинающая – и что, тебе хочется, чтобы всю оставшуюся жизнь зритель при виде тебя в первую очередь вспоминал, что тебя насиловали или лапали? Останешься ты после такого актрисой? Сможешь стать в принципе знаменитой?..

Добавим сюда то прекрасное обстоятельство, что в профессиональных анклавах вроде Голливуда речь идет не столько об отдельных именитых хищниках, сколько о целой их сети. Кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого уже две дюжины актрис обвинили в домогательствах (в ряде случаев он склонил женщин к акту, иногда творил непотребства, к женщинам и не прикасаясь), явно не одинок – об этом практически все говорят в один голос. Насилие, унижение, безнаказанность, отношение к другим людям как к секс-игрушкам – это скорее образ мысли в отдельно взятом сообществе. Примерно как дедовщина в армии или построение иерархии на зоне.

То есть – если ты, молодая актриса, по меркам Голливуда салага и щенок, наедешь на местного пахана, ты, конечно, имеешь какие-то шансы сделать так, чтобы пахана наказали. Но лишь какие-то. Пахан всегда может сказать, что это был секс по взаимному согласию, что ты всё врешь, желая прославиться, что «не виноватая я, он сам пришел» (с поправкой на пол пахана). И кому из вас поверит полиция? суд? общественность?