17-летнему жителю Эстонии пришли по почте наркотики из Азии

Согласно подозрению, граждане Финляндии заказывали наркотики из Азии на адрес живущего в Ляэне-Вирумаа 17-летнего молодого человека. Подростку предъявили подозрение в попытке незаконного оборота наркотического вещества.

"На основании собранных доказательств, молодой человек вышел на наркосеть через интернет-форум, где искали человека, на имя которого можно было бы заказать посылку за деньги. Не зная, с чем именно имеет дело, молодой человек согласился. После этого финские граждане дали ему инструкции, где, когда и кому передать посылку", - сообщил руководитель службы Идаской префектуры по борьбе с наркопреступлениями Дмитрий Кабанов.

"Дать кому-то заказать посылку на свое имя - простая возможность заработать деньги. Однако прежде чем согласиться, чтоит задуматься о том, почему кто-то готов заплатить деньги за использование чужого адреса. Обычно подобные предложения связаны с чем-то противозаконным, и, помимо заказчиков, наказан будет и посредник, на адрес которого была заказана посылка. Заказ наркотиков через интернет или посредничество при этом - преступления, равноценные любому другому обороту наркотиков", - добавил Кабанов.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Сигрид Нурме, прокуратура ходатайствовала в суде о задержании подозреваемых, прибывших в Эстонию только с целью получить наркотическое вещество и доставить его в Финляндию.

На прошлой неделе сотрудники Департамента полиции и погранохраны и Налогово-таможенного департамента задержали граждан Финляндии и с разрешения Вируского уездного суда, взяли их под стражу.