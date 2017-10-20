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Видео: Audi представила новый A7 Sportback

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ФОТО: GARY CAMERON/REUTERS

Германский концерн Audi официально представил новый фаcтбэк A7 Sportback 2018 модельного года, который вскоре появится на европейском рынке.

Новинка, разделившая платформу с флагманской четырехдверной A8, выполнена в фирменном дизайне с крупной шестиугольной радиаторной решеткой, головной оптикой стреловидной формы и одним блоком задних фонарей на LED-элементах, пишет Newsru.com.

Новая модель оснащается двигателем TFSI объемом 3,0 литра мощностью 340 лошадиных сил в сочетании с 7-диапазонным "роботом" Stronic и системой quattro ultra. Вместе с тем на российский рынок A7 Sportback 2018 будут поставлять с другой силовой установкой - двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 л.с., пишет Cars.ru.

Длина нового фастбэка - 4969 мм, ширина - 1908 мм, высота - 1422 мм, колесная база - 2 926 мм, что на 12 мм больше чем у текущей версии A7.

В салоне новинки появились 12,3-дюймовая электронная приборная панель и два сенсорных дисплея, с помощью которых можно управлять мультимедийной и климатической системами.

В продажу на европейском рынке новая модель поступит в начале 2018 года.

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