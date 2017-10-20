Госсуд признал законным принудительное слияние волостей

Об этом в пятницу сообщил присяжный адвокат юридического бюро Ellex Raidla Арне Отс, который консультировал правительство по вопросам реформы.

Всего в суде принудительное слияние оспаривали 17 волостей по всей Эстонии.

«Государственный суд рассмотрел жалобы по поводу принудительного слияния волостей в три этапа и в четверг поступило решение по последней части жалоб, которое одновременно можно считать и завершением административно-территориальной реформы. Государственный суд не удовлетворил все жалобы, касавшиеся темы принудительного слияния волостей и посчитал приведенные правительством обоснования этого объединения исчерпывающими. Таким образом, с сегодняшнего дня, с 20 октября, избирательные комиссии местных самоуправлений могут официально объявить результаты муниципальных выборов, а вместе с этим вступают в силу и постановления о новых наименованиях единиц местного самоуправления, а также об их новых границах», - пояснил Отс.

В результате проведенной в Эстонии административно-территориальной реформы вместо 213 местных самоуправлений остается 79 волостей и городов. «Это важный шаг в повышении качества публичных услуг, в улучшении их всеобщей доступности. Следующим шагом должно стать формулирование, наполнение сутью и финансирование услуг, которые новые местные самоуправления начнут оказывать жителям. Завершившаяся административно-территориальная реформа и достигнутая с ее помощью большая административная дееспособность являются предпосылкой к тому, что местные самоуправления смогут на равном уровне предлагать публичные услуги», - сказал Отс.

В споре с местными самоуправлениями правительство консультировали юристы Арне Отс, Юри Райдла, Мартин Рауде и Кристель Урке из бюро Ellex Raidla.

Ellex Raidla является адвокатским бюро с самым высоким в Эстонии рейтингом, оно входит в ведущее в Балтийских странах объединение адвокатских бюро Ellex.

Адвокаты бюро на протяжении многих лет вносили активный вклад и в законотворчество в Эстонии, приняв участие в составление более 40 законов и законопроектов.