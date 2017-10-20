Eesti Energia будет изготавливать масло из автомобильных покрышек

«Резиновая крошка от измельченных старых покрышек содержит очень много энергии, в четыре раза больше, чем горючий сланец, то есть, почти 35 мегаджоулей на килограмм. Мы провели тесты, в ходе которых смешали резиновую крошку с горючим сланцем. Процесс пиролиза с применением 4-8-процентной присадки резиновой крошки идет отлично, при этом качество печного масла не ухудшается», - пояснил проектный директор отдела развития концерна Eesti Energia Вельо Александров, выступая в пятницу на конференции Eesti Energia по тематике охраны окружающей среди и энергетики.

Производство печного масла на заводах технологии Enefit с таким процентным соотношением резинового сырья позволит в год использовать только на одном заводе до 100 000 тонн покрышек, тогда как в Эстонии ежегодно появляется почти 12 000 тонн использованных автомобильных шин.

«Мы надеемся к середине следующего года перейти от опытного производства масла с использованием резиновой крошки к производственному», - добавил Александров.

Партнерами Eesti Energia в проведении тестов были в том числе специалисты Таллиннского технического университета, а также предприятий Ramboll Finland и AF Consulting. В ходе испытаний новой технологии была опробована переработка почти 1000 тонн старых шин.