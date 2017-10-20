Разгадка бедствий Древнего Египта нашлась во льдах Гренландии

Специалисты из Тринити-колледжа в Дублине уточняют, что извержения вулканов могут подавлять муссоны, приводя к засухе и неурожаю. Для Древнего Египта полноводность Нила была ключевым условием существования, пишет "Моя Планета".

Человечество теперь живет в относительно тихий вулканический период. Самым крупным извержением, повлиявшим на климат, была трагедия Пинатубо на Филиппинах в 1991 году.

Во времена Эллинистического Египта все выглядело куда страшнее. Не исключено, что произошло три катастрофических извержения в течение десятилетия. В результате выпало рекордно низкое количество осадков, передает The New York Times.

Кроме того, если извержение произошло в северном полушарии, пострадали как раз муссоны над Африкой. Масштабные катастрофы, подавившие муссоны, лишили Нил возможности вновь наполниться водой, а египтян — урожая.

Существование Древнего Египта как античной культуры зависело от ежегодных разливов реки Нил. Богатая микроэлементами и органическими веществами вода периодически заливала обширную долину, поддерживая плодородие местных почв. Это обусловило развитие земледелия в регионе. По этой причине почти все крупные египетские города строились в речной долине.

Египтяне, столкнувшиеся с неурожаем однажды, начали испытывать большие опасения за свое будущее. Риск, что голод повторится снова, мог спровоцировать бунты и восстания, считают ученые.

Чтобы как-то связать эту теорию с реальностью, историкам пришлось искать доказательства: определить даты извержений вулканов. Для этого они изучили ледяные керны из Гренландии и Антарктики, в слоях которых еще осталась вулканическая сера из древности.

Затем историки обратились к египетским папирусам за свидетельствами засух и неурожая, но больше всего помогли ниломеры. Эти сооружения для измерения уровня Нила использовались в Египте еще со времен фараонов. Данные за период от 662 года до н.э. до 1902 года н.э. позволили обнаружить 60 крупных извержений вулканов. В среднем уровень реки в эти годы снижался почти на 23 см.

Полученные данные помогли ученым получить «образец поведения» Нила во времена Эллинистического Египта и сопоставить сведения со свидетельствами того периода. Оказалось, что восемь из десяти крупных восстаний начались через два года после извержения вулкана. Самое длительное — 20-летнее — вспыхнуло в 207 году до н.э., после катастрофы на Южном полюсе.

Но не только вулканы спровоцировали бунты, уточняют историки. Скорее, виной всему были последствия далеких катастроф, например, повышение налогов, этнические конфликты и болезни, серьезно сказавшиеся на социальной системе. Избежать народного гнева удалось только Клеопатре. Во времена ее правления, в 46-44 годах до н.э., тоже случилось извержение вулкана, и Нил оказался недостаточно полноводен. Однако грамотная политика распределения ресурсов помогла избежать восстания.

Поскольку 70% мирового населения и сегодня полагается на муссонный климат в сельском хозяйстве, результаты исследования могут частично спрогнозировать, что произойдет в будущем, если вулканы по всей планете «взбунтуются».