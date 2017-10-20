Охранники G4S помогли полиции задержать нетрезвого водителя

Патрулям G4S эти два человека хорошо знакомы: их и раньше приходилось призывать к порядку в барах и кафе.

Оба дебошира были заметно пьяны и от них сильно пахло алкоголем. Охранники знали, что эти люди приехали на автомобиле, и решили понаблюдать, уйдут ли они пешком или поедут на машине.

После небольшой прогулки в окрестностях кафе пьяные мужчины сели во внедорожник BMW темного цвета и поехали. Перед этим они поспорили, кто из них менее пьян и сядет за руль. Охранник G4S сообщил об этом полиции и поехал следом за BMW.

Полиция отреагировала быстро: в 12.00 в полутора километрах от кафе патруль стражей порядка остановил BMW. Поскольку находившиеся во внедорожнике мужчины вели себя агрессивно, патруль G4S помогал полицейским до прибытия подкрепления.

Нарушители порядка – мужчины 49 и 44 лет – отказались дуть в алкометр, поэтому полиция задержала их и доставила на анализ крови. У мужчин было выявлено опьянение, их обоих доставили в вытрезвитель. По предварительным данным, степень опьянения была менее 1,5 промилле – в таких случаях возбуждают дело о проступке.