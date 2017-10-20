Газета Marca досрочно назвала имя футболиста года по версии ФИФА

Изданию также заранее известны имена лучшего тренера и вратаря.

Сообщается, что именно Роналду победил в голосовании капитанов и тренеров национальных сборных, журналистов и болельщиков со всего мира, пишет Newsru.com.

Церемония вручения наград от ФИФА, где будут объявлены победители в различных категориях, должна состояться в Лондоне 23 октября. На сегодняшний день официально объявлены лишь шорт-листы номинантов из трех имен.

Соперниками Роналду в борьбе за награду являются аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и бразилец Неймар, перешедший летом из "Барсы" в "Пари Сен-Жермен".

В сезоне-2016/17 Роналду стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, где оказался лучшим бомбардиром.

Лучшим тренером года, по информации Marca, признают главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. В борьбе за приз он опередит наставника "Челси" Антонио Конте и рулевого "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Лучшим голкипером должен быть объявлен Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), который опередит Мануэля Нойера ("Бавария") и Кейлора Наваса ("Реал").

До недавнего времени титул игрока года по версии ФИФА вручался параллельно с "Золотым мячом", учрежденным журналом France Football. Однако с 2016 года стороны прекратили сотрудничество и раздельно выбирают номинантов.