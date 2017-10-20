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Жители Эстонии массово уезжают на юг

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Остров Закинф. | ФОТО: imago stock&people/imago stock&people

В этом году осенью туристические путевки во время школьных каникул в Эстонии более востребованы, чем год назад. Номера в эстонских СПА также практически распроданы.

По словам директора по маркетингу фирмы Estravel Айри Илиссон-Круз, в этом году продажи путевок в теплые страны выросли почти на 60% по сравнению с прошлым годом, пишет портал Rus.err.

Наиболее популярны рейсы на Кипр, в Турцию, на греческие острова, на Канарские острова и в Египет, как и прошлой осенью.

В среднем турпутевка на время школьных каникул стоит 810 евро на человека. К примеру, отдых на Канарских островах в среднем стоит 885 евро на человека. Самое дешевое направление – Турция (средняя стоимость забронированной путевки 599 евро).

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