В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

В результате нападения мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Польше один человек погиб и восемь ранены. Об этом сообщает радиостанция RFM FM.
20 октября 2017 г., 18:30
Инцидент произошел в городе Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства. Как уточняется, мужчина примерно 27 лет вошел в здание торгового центра и стал наносить людям удары ножом.
В результате полученных ранений один человек скончался в больнице, еще восемь пострадали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.
Как уточняет польский телеканал ТВН24 со ссылкой на представителя пресс-службы местной полиции Анну Клее, злоумышленник был трезв и ранее не привлекался к ответственности. Его задержали и передали полиции посетители галереи.
В настоящее время полицейские выясняют, каковы были мотивы преступника и есть ли у него сообщники.