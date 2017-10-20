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В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

Один человек погиб

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Польские полицейские. Иллюстративное фото. | ФОТО: Nick Ansell/AFP

В результате нападения мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Польше один человек погиб и восемь ранены. Об этом сообщает радиостанция RFM FM.

Инцидент произошел в городе Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства. Как уточняется, мужчина примерно 27 лет вошел в здание торгового центра и стал наносить людям удары ножом.

В результате полученных ранений один человек скончался в больнице, еще восемь пострадали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Как уточняет польский телеканал ТВН24 со ссылкой на представителя пресс-службы местной полиции Анну Клее, злоумышленник был трезв и ранее не привлекался к ответственности. Его задержали и передали полиции посетители галереи.

В настоящее время полицейские выясняют, каковы были мотивы преступника и есть ли у него сообщники.

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