Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

"Люди летали по салону": несколько человек пострадали из-за внезапной остановки автобуса

Добвлено видео!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Jürgen Adamson

В Пярну из-за резкого торможения автобуса пострадали несколько человек. Один из пассажиров рассказал, что по салону летали люди и вещи.

По словам очевидца Юргена Адамсона, один находившийся в автобусе молодой человек ударился лицом о металлическую трубу. Несколько женщин жаловались на ушибы рук. Один человек лежал на полу, на его шею медики наложили шину.

Видео: Юрген Адамсон

Адамсон рассказал, что перед автобусом на проезжую часть вышел человек, и водителю не оставалось ничего иного, как затормозить. После внезапной остановки автобус тронулся, но тут пассажиры начали кричать и автобус остановился.

По словам молодого человека, машины скорой помощи прибыли очень быстро. Всего на месте было три машины скорой и полиция. Ситуацию, по его оценке, разрешили очень быстро: за десять минут.

После этого на остановку прибыл следующий автобус, и те, кто не пострадал, смогли продолжить свой путь.

Видео: Юрген Адамсон

Инцидент произошел в автобусе №14, который ехал в сторону больницы, в 16.32 у Рижского шоссе.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Кристи Райдла, по предварительным данным, пострадали пять человек. Они получили легкие повреждения, их доставили для проверки состояния здоровья в Пярнускую больницу. Водитель автобуса был трезв.

Наверх