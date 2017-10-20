"Люди летали по салону": несколько человек пострадали из-за внезапной остановки автобуса

По словам очевидца Юргена Адамсона, один находившийся в автобусе молодой человек ударился лицом о металлическую трубу. Несколько женщин жаловались на ушибы рук. Один человек лежал на полу, на его шею медики наложили шину.

Видео: Юрген Адамсон

Адамсон рассказал, что перед автобусом на проезжую часть вышел человек, и водителю не оставалось ничего иного, как затормозить. После внезапной остановки автобус тронулся, но тут пассажиры начали кричать и автобус остановился.

По словам молодого человека, машины скорой помощи прибыли очень быстро. Всего на месте было три машины скорой и полиция. Ситуацию, по его оценке, разрешили очень быстро: за десять минут.

После этого на остановку прибыл следующий автобус, и те, кто не пострадал, смогли продолжить свой путь.

Видео: Юрген Адамсон

Инцидент произошел в автобусе №14, который ехал в сторону больницы, в 16.32 у Рижского шоссе.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Кристи Райдла, по предварительным данным, пострадали пять человек. Они получили легкие повреждения, их доставили для проверки состояния здоровья в Пярнускую больницу. Водитель автобуса был трезв.