Порошенко обвинил протестующих в центре Киева в жажде крови

"Я хочу обратить ваше внимание, что главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий - это дестабилизация ситуации в Украине", - подчеркнул Порошенко (цитата по УНИАН).

По его словам, накануне митинга возле здания Верховной рады представители правоохранительных органов сорвали попытки приобрести оружие участниками акции протеста. "Зачем им оружие на площади? Чтобы повторить события 31 августа 2015 года, когда четверо героев-нацгвардейцев отдали свою жизнь, когда была взорвана граната у стен Рады", - добавил он.

Порошенко также сообщил о том, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции нашли тайники и склады с заготовленным оружием и взрывчаткой. "Они постоянно провоцировали правоохранителей, потому что им нужны были не реформы, не перемены, им нужна была кровь", - подчеркнул президент.

Кроме того, он добавил, что формальные требования участников акции протеста в центре Киева полностью совпадают с инициативами президента и в части антикоррупционного судопроизводства, и в части депутатской неприкосновенности.

"После результативного голосования в парламенте, когда предложения президента поддержало большинство политических сил, депутатов, общественные организации и политические силы сделали заявление, что они завершают свое участие в акции", - констатировал Порошенко.

В минувшую среду, 18 октября, украинские полицейские штурмовали палаточный городок протестующих на улице Грушевского в центре столицы. В ответ на сопротивление активистов полицейские применили слезоточивый газ.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о том, что по итогам беспорядков 17 октября было задержано 11 человек. "Во время прорыва митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию. В течение дня с представителями палаточного городка проводились переговоры по возврату имущества, однако активисты отвечали отказом", - говорилось в заявлении ведомства.

В ходе столкновений в центре Киева накануне, 17 октября, двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил о возбуждении уголовного делопроизводства по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и сотрудником полиции, а также по факту ограбления, где объектом посягательства стало военное имущество.

17 октября несколько тысяч человек с флагами "Национального корпуса", созданного на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, партий "Свобода", "Батькивщины", "Самопомощь", "Гражданская позиция", партии бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили "Рух новых сил" начали бессрочный митинг протеста у Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.