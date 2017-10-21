Фото: остроумное решение или чрезмерная экономия?

Обычно первое собственное жилье молодой семьи бывает небольшой площади. Но и в маленькую квартиру можно вместить много необходимых для комфортной жизни вещей, пишет Kodu.
21 октября 2017 г., 14:28
В этой квартире, принадлежащей молодой паре из Канады, каждый сантиметр на счету. Чтобы оптимально организовать пространство, собственники обратились в дизайнерское бюро. Результатом совместной работы хозяева крошечной квартиры довольны.
Фото: www.contemporist.com
Остроумных идей здесь много. В маленьком стенном шкафу прячется швейная машинка. В другом - гладильная доска. По обеим сторонам кухонного острова - встроенные шкафы.
Фото: www.contemporist.com
Вместо обычных распашных дверей установлены раздвижные. Даже внутри пандуса, на котором стоит кровать - ящики для вещей. Вообще в квартире очень много стенных шкафов разных размеров.
Фото: www.contemporist.com
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