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Фото: остроумное решение или чрезмерная экономия?

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ФОТО: www.contemporist.com

Обычно первое собственное жилье молодой семьи бывает небольшой площади. Но и в маленькую квартиру можно вместить много необходимых для комфортной жизни вещей, пишет Kodu.

В этой квартире, принадлежащей молодой паре из Канады, каждый сантиметр на счету. Чтобы оптимально организовать пространство, собственники обратились в дизайнерское бюро. Результатом совместной работы хозяева крошечной квартиры довольны.

Фото: www.contemporist.com

Остроумных идей здесь много. В маленьком стенном шкафу прячется швейная машинка. В другом - гладильная доска. По обеим сторонам кухонного острова - встроенные шкафы.

Фото: www.contemporist.com

Вместо обычных распашных дверей установлены раздвижные. Даже внутри пандуса, на котором стоит кровать - ящики для вещей. Вообще в квартире очень много стенных шкафов разных размеров.

Фото: www.contemporist.com

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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