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Предполагаемая жертва Таави Рыйваса: самое тяжелое было вновь посмотреть в глаза тому, кто причинил боль

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ФОТО: Liis Treimann

В прошлый четверг разразился один из самых крупных скандалов в эстонской политике: женщина, пожелавшая сохранить анонимность, утверждала, что ее домогался бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас.

Жертва дала новое интервью Laupäevaleht, в котором признается, что самым тяжелым для нее было вновь посмотреть в глаза тому, кто причинил ей боль.

В прошлый четверг в СМИ появилась информация о том, что Таави Рыйвас во время недавнего визита в Сингапур и Малайзию вел себя непристойно. «Действительно, у женщины, бывшей на вечеринке в Малайзии, были претензии лично к моему поведению, и мне искренне жаль, если я ранил чьи-либо чувства. Я лично встретился с этой женщиной, извинился перед ней, недоразумение было исчерпано", - заявил Рыйвас в тот же день.

Журналисты Elu24 поговорили с женщинами, которые были на той скандальной вечеринке в Малайзии, и те утверждали, что СМИ исказили происходившее на самом деле. Участницы вечеринки заявили, что никто из женщин, помимо жертвы Рыйваса, не чувствовал, что их как-либо домогаются.

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