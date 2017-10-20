Предполагаемая жертва Таави Рыйваса: самое тяжелое было вновь посмотреть в глаза тому, кто причинил боль

Жертва дала новое интервью Laupäevaleht, в котором признается, что самым тяжелым для нее было вновь посмотреть в глаза тому, кто причинил ей боль.

В прошлый четверг в СМИ появилась информация о том, что Таави Рыйвас во время недавнего визита в Сингапур и Малайзию вел себя непристойно. «Действительно, у женщины, бывшей на вечеринке в Малайзии, были претензии лично к моему поведению, и мне искренне жаль, если я ранил чьи-либо чувства. Я лично встретился с этой женщиной, извинился перед ней, недоразумение было исчерпано", - заявил Рыйвас в тот же день.

Журналисты Elu24 поговорили с женщинами, которые были на той скандальной вечеринке в Малайзии, и те утверждали, что СМИ исказили происходившее на самом деле. Участницы вечеринки заявили, что никто из женщин, помимо жертвы Рыйваса, не чувствовал, что их как-либо домогаются.