В наши ванные комнаты спешит новый неожиданный тренд

Cначала из моды вышли ванные, в которых все четыре стены от пола до потолка выложенные кафельной плиткой: выяснилось, что гораздо интереснее одну стену покрыть водоустойчивой штукатуркой и покрасить. А теперь в моде - обои! Да-да, на одну стену ванной запросто можно наклеить обои.

A post shared by F&P Interiors (@fabricsandpapers) on Aug 3, 2017 at 3:23am PDT

Естественно, что возникает вопрос: обои не выносят влаги и начинают отклеиваться, так зачем использовать их в ванной?

A post shared by Designed By F R A N (@designedby_fran) on Dec 20, 2016 at 11:27am PST

Интерьерный портал Sweeten отвечает, что обойный клей и сами обои за последние годы претерпели значительные изменения, так что проблема с отклеиванием сведены к минимуму.

Поэтому современные обои можно вполне рекомендовать для хорошо вентилируемой и тщательно ухоженной ванной комнаты, где им не будет грозить плесень. Между прочим, хорошо ухаживать надо и за ванной с кафельной плиткой.

A post shared by carnationcupcakes (@carnation.cupcakes) on Oct 17, 2017 at 11:29am PDT

Конечно, нельзя клеить обои на стену за ванной или в душевой кабине, но в той части комнаты, куда не попадает вода, очень даже можно попробовать.