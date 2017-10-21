В наши ванные комнаты спешит новый неожиданный тренд

О том, что для отделки ванной комнаты должны быть использованы специальные влагоустойчивые материалы, знают все. Но мода диктует свои правила, пишет портал Kodu.
Cначала из моды вышли ванные, в которых все четыре стены от пола до потолка выложенные кафельной плиткой: выяснилось, что гораздо интереснее одну стену покрыть водоустойчивой штукатуркой и покрасить. А теперь в моде - обои! Да-да, на одну стену ванной запросто можно наклеить обои.
Естественно, что возникает вопрос: обои не выносят влаги и начинают отклеиваться, так зачем использовать их в ванной?
Интерьерный портал Sweeten отвечает, что обойный клей и сами обои за последние годы претерпели значительные изменения, так что проблема с отклеиванием сведены к минимуму.
Поэтому современные обои можно вполне рекомендовать для хорошо вентилируемой и тщательно ухоженной ванной комнаты, где им не будет грозить плесень. Между прочим, хорошо ухаживать надо и за ванной с кафельной плиткой.
Конечно, нельзя клеить обои на стену за ванной или в душевой кабине, но в той части комнаты, куда не попадает вода, очень даже можно попробовать.